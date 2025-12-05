Total War: Medieval 3 für PC angekündigt

Publisher Sega und Entwickler Creative Assembly haben "Total War: Medieval 3" für den PC vorgestellt. Erste Informatoinen zu dem Projekt hatte man simultan auch zu bieten.

So verspricht Creative Assembly, dass mit "Total War: Medieval 3" nicht mehr oder weniger als die ultimative mittelalterliche Strategie-Sandbox auf uns zukommt. Spieler können damit wie noch nie zuvor in diese Epoche eintauchen. Dabei legt man Wert auf historische Authentizität und eine beispiellose Handlungsfähigkeit der Akteure. Dies sei nicht nur ein Nachfolger, sondern die Wiedergeburt des historischen Total War.

Einen ersten Trailer zu "Total War: Medieval 3" bekommen wir jetzt schon zu sehen. Dieser besteht primär aus Live-Action-Sequenzen und zeigt leider keinerlei In-Game-Sequenzen.

Momentan befindet sich "Total War: Medieval 3" in einer frühen Vorproduktionsphase und wird wohl einen mehrjährigen Entwicklungszyklus durchlaufen, wobei die Community regelmässig informiert wird. Bis zum Release der Vollversion sollte es also noch eine ganze Weile dauern.