Total War: Pharaoh - Kostenlose Inhalte

SEGA Europe Limited und The Creative Assembly Ltd. haben heute ein kostenloses Update für "Total War: Pharaoh" angekündigt, das den Kriegsschauplatz erweitert und vier neue spielbare Kulturen sowie über 150 neue und überarbeitete Kampfeinheiten hinzufügt.

In diesem Update wird das Kampagnenerlebnis von "Total War: Pharaoh" überarbeitet, um das bestehende Gameplay-Fundament zu verbessern und die Spieler mit einer Vielzahl an neuen Inhalten zu versorgen, mit denen sie die Turbulenzen des Zusammenbruchs der Bronzezeit noch besser erleben können. Zu diesen Neuerungen zählt unter anderem eine Erweiterung der Kampagnenkarte. Damit beteiligen sich die ebenso bekannten wie beliebten Regionen Mesopotamien und Ägea am Konflikt, zusammen mit ihren spielbaren Fraktionen Babylon, Assyrien, Mykene und Troja.

Darüber hinaus können sich die Spieler auf zahlreiche Verbesserungen an der strategischen Kampagnenebene freuen, zum Beispiel im Dynastie-System, wo sich deine Fraktionsanführer mit ihrer eigenen Sterblichkeit und Thronfolge auseinandersetzen müssen, um ein Vermächtnis zu hinterlassen, dass die Zeitalter überdauert. Auf der Gefechtsebene warten über 80 neue Einheiten für die mesopotamischen Fraktionen sowie über 70 überarbeitete Einheiten für Mykene und Troja, die erstmals in "A Total War Saga: Troy" zu sehen waren.

Das Team von "Total War: Pharaoh" wird in einer Reihe von Blogs und Q&As detaillierte Einblicke in den Entwicklungsprozess geben und die neuen Inhalte näher beleuchten. Diese Reihe beginnt nächste Woche und konzentriert sich auf die Erweiterung der Kampagnenkarte und darauf, wie die Entwicklerteams diese verlorene Welt zum Leben erwecken.

Neben diesem Update wird das klassische Kampagnenerlebnis von"Total War: Pharaoh" weiterhin wie vor diesem Update spielbar sein. Weitere Informationen folgen in einem künftigen Blog-Eintrag.