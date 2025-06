Total War: Warhammer III: Neue Inhalte und Infos

SEGA und The Creative Assembly Limited gaben bekannt, dass die nächste Ära in der glanzvollen Geschichte von "Total War" im Dezember 2025 als Teil der Showcase zum 25. Jubiläum des Franchise enthüllt wird. Gleichzeitig wird das Studio auf seinen Werdegang zurückblicken und vergangene Titel durch eine Reihe retrospektiver Inhalte in den sozialen Netzwerken ehren.

Ab August laden die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25. Jubiläum auf eine Reise durch alle Spielereihen ein, die seit Beginn des Franchise im Jahr 2000 erschienen sind, um so das reiche Erbe von "Total War" zu ehren. Fans können sich auf exklusive Blicke hinter die Kulissen und Inhalte wie rückblickende Interviews, Entwickler-Livestreams, Fantasy- und historische Mehrspielerturniere sowie Rabatte auf Titel im gesamten Spielkatalog freuen.

Anfang Dezember erreichen die Feierlichkeiten mit der Jubiläums-Showcase ihren Höhepunkt. In dieser Videopräsentation wird enthüllt, was für das Franchise als Nächstes ansteht. Die Präsentation wird neue Spiel- und Inhaltsankündigungen enthalten sowie Kommentare der Entwicklungsteams, das die Zukunft von "Total War" gestaltet.

Wer sich für Fantasy oder Geschichte oder auch beides interessiert, wird garantiert auf seine Kosten kommen!

Zusätzlich zu all diesen Aktivitäten wird es noch mehr Inhalte für "Total War: Warhammer III" geben. Patch 6.2 erscheint nächste Woche mit einem Fokus auf magische Gegenstände, das kommende "Tides of Torment"-DLC wird im Juli die letzte spielbare Fraktion enthüllen - und beim Jubiläums-Showcase wird lang erwarteter Content vorgestellt.

"Wir fühlen uns geehrt, eines der wenigen Videospiele zu sein, die die Chance haben, einen so grossen Meilenstein zu feiern, und wir möchten ehemaligen und gegenwärtigen Mitgliedern unseres Teams sowie unseren Fans für all die Unterstützung danken. 2025 läutet eine aufregende neue Ära für das Franchise ein, wenn wir enthüllen, was die Zukunft für Total War bereithält, und wir können es kaum erwarten, dieses Jahr mit allen zu feiern."

Roger Collum, Vice President von Total War