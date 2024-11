Total War: Warhammer III: Omens of Destruction

SEGA und Creative Assembly haben das DLC "Omens of Destruction" für "Total War: Warhammer III" angekündigt, der am 12. Dezember erscheinen wird. Das neue Paket markiert 100 legendäre Kommandanten in der umfangreichen "Warhammer"-Reihe und bringt neue Inhalte für die Armeen von Khorne, Ogerkönigreiche und Orks & Goblins, einschliesslich legendärer Kommandanten, Schlachteinheiten, Kampagnenfunktionen und kostenloser Inhalte für alle Besitzer des Spiels.

Schädelsammler, der Heldentöter (Khorne)

Schädelsammler, Khornes unsterblicher Champion und der grösste aller Zerfleischer, sucht stets würdige Schädel für seinen Meister. Beim Absuchen des Schlachtfelds nach dem grössten Champion des Feindes brüllt er seine Herausforderung, bevor er vorrückt, um ein weiteres ruhmreiches Leben zu beenden.

Gordbad Eisenfaust, der brutale Einiger (Orks & Goblins)

Golgfag Vielfrass, der Söldner (Ogerköngreiche)

Golgfag Vielfrass, einer der erfolgreichsten Ogersöldner aller Zeiten, verschaffte den Ogern lange vor ihrer Allgegenwart in den Söldnerarmeen auf der ganzen Welt einen Ruf als furchterregende Killer für Gold.

Kostenlose Inhalte

Der 100. legendäre Kommandant von" Total War: Warhammer", Arbaal der Unbesiegte, wird als Teil von Patch 6.0 kostenlos verfügbar – der Champion von Khorne, der tausende unter dem blutroten Bogen seiner Axt fallen sah. Zusätzlich dazu wird ein Fraktionsupdate für die Ogerkönigreiche, Khorne und Orks & Goblins erscheinen.