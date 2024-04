Total War: Warhammer III - Thrones of Decay: Der Release-Termin

SEGA und The Creative Assembly Limited haben angekündigt, dass der neueste DLC "Thrones of Decay" für "Total War: Warhammer III" am 30. April 2024 erscheinen wird.

"Thrones of Decay" ist die neueste Erweiterung der kolossalen "Total War: Warhammer"-Trilogie, die sechsundneunzig spielbare legendäre Lords für den gross angelegten Spielmodus Immortal Empires sowie eine Fülle von Gameplay-Mechaniken, Kriegseinheiten und mehr umfasst.

"Thrones of Decay" ist ein Showdown der Maden, Maschinen und Irokesen, da neue kostenpflichtige Inhalte für das Imperium, die Zwerge und Nurgle enthüllt werden - neben einer Vielzahl kostenloser Updates für alle Spieler, darunter ein neuer legendärer Lord, die Nemesis Crown-Kampagnenmechanik und Rassen-Updates.