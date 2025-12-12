Total War: Warhammer 40,000 im Ankündigungs-Trailer

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von "Total War" haben SEGA und The Creative Assembly, "Total War: Warhammer 40'000" angekündigt. Der im legendären Sci-Fi-Universum von Games Workshop angesiedelte Titel stellt ein revolutionäres neues Kapitel in der preisgekrönten Strategiespielreihe dar.

Der erste Trailer zum Spiel wurde bei den Game Awards von dem bekannten Schauspieler und "Warhammer 40,000"-Superfan David Harbour (Stranger Things, Marvel Cinematic Universe) präsentiert, der einen mysteriösen, noch nicht enthüllten Charakter spielen wird. Darin wird die trostlose, aber spektakuläre Kulisse des Spiels in voller Pracht gezeigt, während die riesigen Armeen der Menschheit darum kämpfen, ihr zerfallendes Imperium in einer von endlosen Kriegen geplagten Galaxis zu verteidigen.

Zum ersten Mal wagt sich "Total War" in die ferne Zukunft und bringt seine charakteristische Mischung aus strategischer Tiefe und filmreifen Schlachten in die brutale, vom Krieg gezeichnete Galaxis von "Warhammer 40,000". In einer riesigen Weltraum-Sandbox bahnen sich die Spieler einen Kriegspfad durch die Sterne und beugen die Galaxis ihrem Willen, während sie durch ein Zeitalter unerbittlicher Kriege und Eroberungen ziehen.

Das Spiel begibt sich auf eine ehrgeizige Reise, um das ultimative Strategieerlebnis für das Universum von "Warhammer 40,000" zu schaffen – eines, das sich im Laufe der Zeit zu einem weitläufigen galaktischen Schlachtfeld entwickeln wird, voller berühmter Helden, furchterregender Kriegsmaschinen und facettenreicher Welten.

"Warhammer 40,000 ist ein Sci-Fi-Universum, das seinesgleichen sucht. Seine galaktische Dimension, legendären Fraktionen und brutalen Schlachten haben zu einem Setting beigetragen, das perfekt zur DNA von Total War passt. Wir arbeiten seit über 15 Jahren mit Games Workshop zusammen und freuen uns darauf, diese Partnerschaft fortzusetzen, um das ultimative Strategieerlebnis im Universum von Warhammer 40,000 zu schaffen, genau wie bei den Titeln von Total War: Warhammer."

Game Director Attila Mohacsi

"Total War: Warhammer 40,000" wird für PC erscheinen, aber auch das Konsolendebüt der Reihe auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S sein.