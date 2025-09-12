Tougen Anki Crimson Inferno an der TGS

Com2uS hat im Vorfeld der Tokyo Game Show 2025, die ab dem 25. September in Japan stattfindet, das Design des Messestands zum neuen Spiel "Tougen Anki Crimson Inferno" vorgestellt.

Der Stand wird in der öffentlichen Ausstellungshalle der Makuhari Messe in Tokio aufgebaut und soll die intensive Atmosphäre von Tougen Anki Crimson Inferno in Szene setzen. Der Bereich wird in dominanten Rot- und Schwarztönen gestaltet, die das Gesamtbild des Spiels prägen, und mit visuellen Elementen unterstrichen, die das Dark-Fantasy-Setting hervorheben und für ein immersives Erlebnis sorgen.

Vor Ort erwartet die Besuchenden ein Testbereich, in dem das Spiel vor der Veröffentlichung erstmals angespielt werden kann, sowie eine Eventbühne mit einem abwechslungsreichen Programm. Der Testbereich ermöglicht es, das Spiel sowohl auf dem PC als auch auf Mobilgeräten über mehrere Stationen direkt auszuprobieren. Auf der Eventbühne finden unter anderem eine Spielvorstellung, ein Talk mit den Synchronsprechern der Hauptcharaktere – Kazuki Ura (Stimme von Shiki Ichinose) und Kotaro Nishiyama (Stimme von Jin Kogasaki) – sowie Cosplay-Fototermine mit zentralen Figuren statt. Darüber hinaus wird es Fotospots, eine Influencer-Lounge und weitere Vor-Ort-Aktionen geben, die den Messebesuch für die Fans besonders erlebnisreich gestalten sollen.

Mit der Teilnahme an der Tokyo Game Show 2025 will Com2uS nicht nur gezielt Spieler in Japan erreichen, sondern auch die wachsende internationale Fangemeinde aus dem Bereich Games und Anime direkt ansprechen und stärker einbinden.

"Tougen Anki Crimson Inferno" ist ein neues RPG, das auf dem TV-Anime "Tougen Anki" basiert, dessen Ausstrahlung im Juli dieses Jahres begann. Das Spiel adaptiert die tiefgründige Handlung und die markanten Charaktere der Vorlage und bietet dank dynamischer Inszenierung und moderner 3D-Grafik spannende Kämpfe mit hohem Unterhaltungswert.