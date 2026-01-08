Touhou: Blossom Blade angekündigt

Phoenixx und Ankake Spa stellen "Touhou: Blossom Blade" für Switch und PC vor. Einen actionreichen Trailer hat man auch im Gepäck.

"Touhou: Blossom Blade" erscheint dabei in einer überarbeiteten Fassung und präsentiert sich als 3D Bullet Hell Actiontitel, der Youmu Konpaku auf einer Reise durch Gensokyo begleitet. Die Remaster Version bietet eine verbesserte Grafik, präzisere Steuerung und mehrere Schwierigkeitsgrade. Dazu kommt eine englische Lokalisierung, die den weltweiten Zugang erleichtert.

Erzählerisch folgt man Youmu, welche als Gärtnerin, Sicherheitskraft und Schwertlehrerin für Yuyuko Saigyouji arbeitet. Nach einem Streit über Trainingsdisziplin erhält sie dann die Aufgabe, Reimu Hakurei zu besiegen. Obwohl sie Zweifel daran hegt, nimmt sie die Herausforderung an und bricht auf.

Im Spielverlauf nutzt Youmu drei unterschiedliche Fähigkeiten, welche je nach Situation diverse Vorteile verschaffen. Bewegungsmanöver, Flächenangriffe und präzise Distanzattacken ergänzen eine Spell Card. Wer Trefferketten aufbaut, steigert den Kombozähler und profitiert von schnelleren Aufladungen der Fähigkeiten. Das erhöht das Tempo der Gefechte und sorgt für dynamischere Abläufe.

Die Neuauflage führt einzelne Tasten für jede Fähigkeit ein, was das Handling signifikant verbessert. Weitere Anpassungen betreffen etwa das Balancing, zusätzliche zerstörbare Objekte, ein erweitertes HUD sowie optimierte Grafik für moderne Systeme. Auch Strafen nach Stürzen entfallen, wodurch sich das gesamte Spiel flüssiger anfühlt.

"Touhou: Blossom Blade" erscheint am 21. Januar.