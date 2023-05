Tour de France 2023: Neuer Gameplay-Trailer

NACON und Cyanide Studio veröffentlichen heute einen neuen Trailer, der erste Gameplay-Bilder von "Tour de France 2023" zeigt. Die neueste Ausgabe des Radsportspiels wartet mit einer Reihe von Verbesserungen auf, darunter der neue Spielmodus "Downhill of the Moment".

Das offizielle Spiel zur "Tour de France" ist zurück. In "Tour de France 2023" schwingen sich die Radsportfans wieder auf ihre Räder, um an den wichtigsten Rennen des Radsportkalenders teilzunehmen - Tour de France, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Flèche Wallonne, Paris-Nizza, Critérium du Dauphiné, Paris-Tours, Paris-Roubai. Während des Spiels schlüpfen sie in die Rolle eines Fahrers für eines der 27 World Tour- und Pro Tour-Teams in verschiedenen Spielmodi.

"Tour de France 2023" wird am 8. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und für PC erhältlich sein. "Pro Cycling Manager 2023" wird am selben Tag für PC veröffentlicht.