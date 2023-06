Tour de France 2023: Neuer Trailer

Kurz vor dessen Release haben Nacon und Cyanide Studio einen neuen Trailer zu "Tour de France 2023" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir über vier Minuten lang hauptsächlich die einzelnen Teams und Gameplay aus "Tour de France 2023" gezeigt. Wir sind also bestens gerüstet, wenn das Sportspiel in der kommenden Woche erscheint.

In "Tour de France 2023" schwingen sich die Radsportfans wieder auf ihre Räder, um an den wichtigsten Rennen des Radsportkalenders teilzunehmen - Tour de France, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Flèche Wallonne, Paris-Nizza, Critérium du Dauphiné, Paris-Tours, Paris-Roubai. Während des Spiels schlüpfen sie in die Rolle eines Fahrers für eines der 27 World Tour- und Pro Tour-Teams in verschiedenen Spielmodi.

"Tour de France 2023" wird ab 8. Juni für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erhältlich sein.