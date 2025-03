Zwei 'neue' Fahrradspiele angekündigt

NACON und Cyanide Studio geben bekannt, dass die beiden Radsport-Simulationsspiele "Tour de France" und "Pro Cycling Manager" in diesem Jahr dank Unreal Engine 5 in verbesserter visueller Qualität zurückkehren. So können die Tour de France und die grössten Radsportwettbewerbe noch realistischer erlebt werden.

Durch die Umstellung auf Unreal Engine 5 bieten "Tour de France 2025" und "Pro Cycling Manager 25" eine deutlich verbesserte Grafikqualität im Vergleich zu deren Vorgängern. Diese Verbesserungen betreffen unter anderem die Landschafts- und Umgebungstreue und das Rendering von visuellen Effekten und verstärken so die Immersion in den Rennen.

Als offizielles Spiel des gleichnamigen Wettbewerbs bietet "Tour de France 2025" die Chance, am Ende von 21 originalgetreu nachgebildeten Etappen das legendäre Gelbe Trikot zu gewinnen. Die denkwürdigsten Orte des Rennens (darunter Mont Veneux und die Champs-Elysées) sind authentisch dargestellt. Spielende können im Pro-Leader-Modus in die Rolle eines berühmten Fahrers schlüpfen oder sich im Karrieremodus auf der Radsportleiter nach oben arbeiten. Neben der neuen Grafik-Engine enthält die 2025er-Ausgabe auch neue Rennen (Flèche Wallone und Circuit Grand Est) und Verbesserungen im Mehrspielermodus.

"Tour de France 2025" wird ab dem 05. Juni 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

In Pro Cycling Manager 25 übernehmen Spielende die Rolle des Managers eines Radsportteams, dessen Entscheidungen für den Erfolg des Teams entscheidend sind. Saison für Saison müssen Budgets verwaltet, neue Fahrer rekrutiert und die Aufmerksamkeit von Sponsoren auf sich gezogen werden. Diese gewinnen in Pro Cycling Manager 25 an Einfluss und für jeden von ihnen müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden, um Mittel zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ausserdem wurde die KI der Konkurrenten verbessert, um ein realistischeres Verhalten zu gewährleisten.

"Pro Cycling Manager 25" wird ab dem 05. Juni 2025 für PC erhältlich sein.