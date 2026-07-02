Tour de France 2026 im Launch-Trailer

Cyanide Studio gab bekannt, dass ihr ab sofort wieder dem gelben Trikot nachjagen können – in "Tour de France 2026". Es bietet im Vergleich zu seinen Vorgänger-Editionen zahlreiche Verbesserungen im Gameplay sowie Neuerungen für ein noch spannenderes Radsport-Erlebnis.

Als offizielles Spiel des renommiertesten Radrennens der Welt bildet "Tour de France 2026" alle 21 Etappen des diesjährigen Rennens originalgetreu nach. Bekannte Orte wie die Sagrada Familia in Barcelona, der Startort der Ausgabe 2026, und die Basilika Sacré-Cœur in Paris wurden im Spiel detailgetreu nachgebildet. Ihr übernehmt die Kontrolle über Legenden wie Tadej Pogacar, kämpft um das berühmte Gelbe Trikot oder erstellt euren eigenen Charakter und bauen sich eine Radsportkarriere von Grund auf auf.

Eine der wichtigsten Neuerungen in "Tour de France 2026" ist die Einführung eines dynamischen Wettersystems. Regen kann nun die Strassen rutschig machen und das Gameplay direkt beeinflussen. Jede Kurve und jede Abfahrt wird anspruchsvoller, sodass die Spieler ihre Rennlinien und Bremswege sorgfältig anpassen müssen, um Stürze zu vermeiden, die ihnen den Sieg kosten könnten. Fahrer mit höheren Agilitätswerten (von D bis A+) sind besser darauf vorbereitet, unter schwierigen Bedingungen im Sattel zu bleiben und einen Sturz zu vermeiden.

"Tour de France 2026" ist jetzt für PlayStation 5, XBOX Series X|S und PC verfügbar.