Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Frisches Video

Bandai Namco hat ein weiteres Video zu "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier zeigt man uns fast dreieinhalb Minuten lang, was von der kürzlich veröffentlichten Demo von "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" zu erwarten ist. Erklärende Kommentare gibt es obendrauf. Wer ihn noch nicht konsumiert haben sollte, bekommt dadurch ordentlich Lust auf den spielbaren Appetithappen.

Seit der Ankündigung beim diesjährigen Summer Game Fest im Juni bekamen wir schon einiges an Material aus "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" zu sehen. So wurde uns etwa das Intro gezeigt oder wir konnten dem Soundtrack lauschen.

"Towa and the Guardians of the Sacred Tree" erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.