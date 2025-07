Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Neuer Trailer

Bandai Namco präsentiert einen weiteren Trailer zu "Towa and the Guardians of the Sacred Tree". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier stellt man uns nämlich Shinju Village aus "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" fast drei Minuten lang vor. Dabei wird vor allem hervorgehoben, was man in dem Städtchen so alles machen kann.

Bei "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" handelt es sich um ein Roguelite-Abenteuer. Darin begeben wir uns in ein weit entferntes, mystisches Reich, in dem sich uralte Mächte rühren und ungeahnte Gefahren drohen. Als Towa führen wir die Hüter des heiligen Baumes an und schmieden enge Beziehungen und mächtige Schwerter, um Magatsus Streitkräften das Handwerk zu legen und Shinjus Zukunft zu bestimmen.

"Towa and the Guardians of the Sacred Tree" erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.