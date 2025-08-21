Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Neuer Trailer

Im Rahmen der Future Games Show hat Entwickler Brownies Inc. einen neuen Trailer zu "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" gezeigt. Dieser stellt uns die einzelnen Features des Spiels vor.

In "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" begeben wir uns auf eine Reise durch weit entfernte Lande und wählen vor jedem Durchlauf zwei Hüter, um dem Übel Magatsu die Stirn zu bieten und die Zukunft des Dorfes Shinju zu bestimmen. Dabei stehen uns acht mutigen Hüter zur Auswahl, die dazu berufen wurden, ihr Dorf zu beschützen, nämlich Rekka, Shigin, Origami, Nishiki, Bampuku, Mutsumi, Akazu und Koro. Sie alle haben individuelle Persönlichkeiten und Fähigkeiten.

Auf ihrem Weg treten sie den furchterregenden Magaoris entgegen und am Ende jeder Reise wartet eine imposante Kreatur, die von Magatsu geschickt wurde. Um stärker zu werden, erhalten die Hüter am Ende eines jeden Gebiets verschiedene Gunsten, welche ihnen Verbesserungen und spezielle Fähigkeiten für den Kampf verleihen, die sich gegenseitig verstärken können. Nach jedem Durchlauf können wir dann das beschauliche Dorf Shinju erkunden, unsere Waffen und Gunsten aufwerten und mehr über die Dorfbewohner erfahren.

"Towa and the Guardians of the Sacred Tree" erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC. Eine spielbare Demo ist sogar schon jetzt verfügbar.