Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Neues Video

Bandai Namco hat ein neues Video zu "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" ins Netz gestellt. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns etwas mehr als zehn Minuten lang eine Hörprobe aus dem Soundtrack von "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" geboten. Dabei können wir insgesamt sechs verschiedenen Stücken lauschen, wobei im fertigen Spiel selbstverständlich deutlich mehr Tracks vorhanden sein werden.

Seit der Ankündigung von "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" beim diesjährigen Summer Game Fest im Juni bekamen wir schon einiges an Material zu dem Spiel zu sehen. So wurde uns etwa das Intro gezeigt oder wir sahen bewegte Bilder von den namensgebenden Guardians.

"Towa and the Guardians of the Sacred Tree" erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC. Eine spielbare Demo ist schon jetzt verfügbar.