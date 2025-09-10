Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Packender Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Brownies haben einen frischen Trailer zu "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich genau eineinhalb Minuten lang die Story von "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" nähergebracht. Dabei bietet man einige packende Szenen, die Lust auf mehr machen. Dazu passendes Gameplay ist ebenfalls zu sehen.

Wer danach noch Lust auf weiteres Material aus "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" hat, dem kann geholfen werden. So veröffentlichte Bandai Namco kürzlich erst einen Walkthrough zur unlängst erschienen Demo und eine Hörprobe aus dem Soundtrack. Unsere diesbezüglichen Newsmeldungen findet ihr an dieser Stelle.

"Towa and the Guardians of the Sacred Tree" erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.