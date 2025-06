Bandai Namco stellt Towa and the Guardians of the Sacred Tree vor

Auf der gestrigen Summer Game Fest-Show haben Entwicklerstudio Brownies mit Unterstützung von Publisher Bandai Namco Entertainment "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" vorgestellt. Auf das Action-Roguelike müssen wir gar nicht lange warten, denn terminiert ist der Titel für den 19. September 2025 für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC.

Über Towa and the Guardians of the Sacred Tree

"In diesem Roguelite-Abenteuer begibst du dich in ein weit entferntes, mystisches Reich, in dem sich uralte Mächte rühren und ungeahnte Gefahren drohen. Als Towa führst du die Hüter des heiligen Baumes an und schmiedest enge Beziehungen und mächtige Schwerter, um Magatsus Streitkräften das Handwerk zu legen und Shinjus Zukunft zu bestimmen.

- REISE IN EINE FARBENFROHE WELT VOLLER SCHÖNHEIT UND GEFAHREN

Spiele als Towa und die Hüterinnen und Hüter auf ihrer Reise, den Frieden wiederherzustellen, und erkunde entlegene Länder, die von Magatsus bösem Einfluss bedroht werden. In einer Welt, in der hinter jeder Pracht auch eine Gefahr lauert, ist Mut der einzige Weg nach vorne. Hitoshi Sakimotos Melodien weisen dir den Weg durch atemberaubende, wilde Landschaften, in denen der Kampf um das Dorf Shinju beginnt.

- KÄMPFE ALS DUO IN PACKENDEN ROGUELITE-SCHLACHTEN

Towa, die Priesterin von Shinju, steht Seite an Seite mit 8 treuen Gefährtinnen und Gefährten, um Magatsu die Stirn zu bieten. Kämpfe gemeinsam mit einer Gefährtin oder einem Gefährten und nutze die Macht des heiligen Schwertes (als Tsurugi) und Stabes (als Kagura). Die Hüterinnen und Hüter haben allesamt eigene Fähigkeiten und Schwerter, sodass jede Paarung einen einzigartigen Kampfstil bietet. Bahnt euch gemeinsam euren Weg durch farbenfrohe Landschaften, bewältigt Dungeons und besiegt Magatsus Handlanger!

- SCHMIEDE WAFFEN UND BEZIEHUNGEN, DIE DEM LAUF DER ZEIT TROTZEN

Während die Hüterinnen und Hüter ihre Missionen erfüllen, entwickelt sich das Dorf im Laufe der Jahre weiter. Baue einzigartige Beziehungen zu den Bewohnerinnen und Bewohnern auf und erfahre mehr über ihre Bräuche und Geschichten, auf denen die Identität des Dorfes beruht. Bei jedem Besuch dort kannst du im Dojo trainieren, eine mächtige Gunst beschwören und neue Schwerter in der Schmiede herstellen."