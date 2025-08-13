Bandai Namco hat einen neuen Übersichtstrailer zu "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich fast viereinhalb Minuten lang das Kampfsystem von "Towa and the Guardians of the Sacred Tree" mit all seinen unterschiedlichen Facetten in bewegten Bildern vorgestellt. Eindrücke von der abwechslungsreich gestalteten Spielwelt bekommen wir dadurch gleichzeitig auch.

"Towa and the Guardians of the Sacred Tree" war beim diesjährigen Summer Game Fest offiziell enthüllt worden. Danach hatte man bereits das Intro des Roguelite-Abenteuers veröffentlicht und stellte uns in separaten Trailern einige der namensgebenden Guardians vor.

"Towa and the Guardians of the Sacred Tree" erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.