Towa and the Guardians of the Sacred Tree im Launch-Trailer

In "Towa and the Guardians of the Sacred Tree", dem neuen Roguelite-Action-Adventure vom Studio Brownies, schlüpft ihr in die Rolle eines von acht spielbaren Charakteren und kämpft mit Schwert und Magie in intensiven 2D-isometrischen Gefechten, um das Dorf Shinju vor dem bösen Magatsu und seiner Magaori-Armee zu retten – und das Schicksal der Welt zum Guten zu wenden.

"Towa and the Guardians of the Sacred Tree" bietet mitreissendes Gameplay mit rasanter Action, handgezeichneten Charakteren, malerischen Landschaften und einem eingängigen Soundtrack des legendären Komponisten Hitoshi Sakimoto. All dies vereint sich zu einer farbenfrohen Welt, in der der augenscheinliche Frieden eine lauernde Bedrohung verbirgt – und nur die Mutigen bestehen können.

Die Geschichte spielt in fernen Ländern, wo das friedliche Dorf Shinju durch Magatsus Machthunger bedroht ist. Towa, die Priesterin des Dorfes, stellt sich gemeinsam mit acht einzigartigen, treuen und liebenswerten Gefährten dem Kampf gegen Magatsu und seinen finsteren Dienern.

"Towa and the Guardians of the Sacred Tree" ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich.