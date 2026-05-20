Tower of Fantasy: Version 6.0 gestartet

Perfect World gibt bekannt, dass Version 6.0 von "Tower of Fantasy" gestartet ist. Diese heisst "Hymn of Eternity" und Wanderer können darin eine brandneue Geschichte erleben, das neueste Simulacrum Harmopheus sowie damit verbundene Vorteile erhalten und eine neue Karte freischalten, nämlich Lockhart.

Harmopheus Oide ist eine berühmte Geigerin aus Lockhart. Unter der Anleitung ihrer Eltern Coliber und Creli zeigte sie bereits in jungen Jahren bemerkenswertes musikalisches Talent und hat seitdem alle Erwartungen erfüllt. Seit ihrem ersten Solokonzert ist ihre Popularität stetig gewachsen und sie hat sogar einen eigenen Fanclub.

Während des Events wird die Drop-Rate der limitierten Waffe Neverrest drastisch erhöht. Ausserdem schalten Wanderer automatisch das limitierte Simulacrum Harmopheus frei, sobald sie Neverrest zum ersten Mal erhalten.

Um das Spielerlebnis zu verbessern, erhalten Wanderer durch die Teilnahme am Event insgesamt bis zu 292 kostenlose Ziehungen.

Frische Geschichte Hymn of Eternity freigeschaltet

Aus den Schatten jenseits des Rampenlichts rücken die Krallen näher und näher. Willkommen in Lockhart! Schon bald wird The Eternal Tides erklingen. Bist du bereit für diese Hymne?

Die neue Karte Lockhart wartet auf die Wanderer

Den Aufzeichnungen von Hykros nach liegt Lockhart in der tropischen Region des Planeten Aida. Seine abwechslungsreiche Landschaft und die grossen Höhenunterschiede bringen eine Fülle atemberaubender Naturwunder hervor, von tropischen Schneegipfeln bis hin zu Hochlandseen. Früher war es der berühmteste Erholungsort auf Aida und als Perle von Aida bekannt, aber diese Perle ging im Kataklysmus für immer verloren.