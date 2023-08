Tower of Fantasy Update 3.2 erscheint am 5. September

Am 5. September erscheint das grosse Update 3.2 "Der Drachenhain" für "Tower of Fantasy". In der neuen Region, Donnerstadt, finden Wanderer nicht nur jede Menge Technologie, sondern auch neue Bosse und Gegner.

Im Herzen von Gebiet 9 gibt es eine brandneue Region, die von Wanderern erkundet werden kann: Donnerstadt. Geprägt von zerklüfteten Bergen und Tälern, ist Donnerstadt das Verwaltungs- und Forschungszentrum von Gebiet 9 und verfügt über die zweite Generation der Sonnenuhrtechnologie, die unendliche Sonnenuhr. Zudem ist Donnerstadt das Epizentrum der Macht von Qinglong und beherbergt das exklusivste Handelszentrum von Gebiet 9, den Tianhe-Bazar. Donnerstadt besteht aus den Drachenlanden, den Kaninchenlanden und den Tigerlanden und bietet einer Fülle von wilden Tieren und exotischen Kreaturen ein Heim.

Im Zuge der Erweiterung wird ausserdem ein neues Simulacrum, Huang, eingeführt. Madame Huang, die Herrin der Azurwächter, ist die Leiterin des Tianzhang-Pavillons in Donnerstadt. Exzentrisch und akribisch herrscht sie mit absoluter Macht und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Rache an allem Unrecht zu nehmen.