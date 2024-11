Gameplay aus Towers of Aghasba

Dreamlit Games hat ausführliche Gameplay-Impressionen aus "Towers of Aghasba" ins Netz gestellt. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten.

Konkret werden uns hier die ersten 26 Minuten aus "Towers of Aghasba" gezeigt. Wir lernen in diesem Zeitraum unter anderem einige Charaktere und die Spielwelt kennen. Zudem werden wir in die Story eingeführt.

In "Towers of Aghasba" erkunden wir eine offene Welt voller majestätischer Kreaturen und schrulliger Charaktere. Wir pflegen verkümmerte Ländereien zu lebendigen Ökosystemen und entfalten unsere Kreativität beim Aufbau einer blühenden Inselzivilisation im Einklang mit der Natur. Gleichzeitig laden wir Freunde zum Basteln, Ernten und Verweilen auf unserer Fantasie-Insel ein.

"Towers of Aghasba" startete am 19. November auf der PS5 und dem PC in den Early Access.