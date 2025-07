Dezember-Termin für Toxic Crusaders

Retrowave hat den Erscheinungstermin von "Toxic Crusaders" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis Dezember gedulden.

So gab man auf der San Diego Comic-Con bekannt, dass "Toxic Crusaders" am 4. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erscheint. Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns eine Minute lang überwiegend mit flotten Gameplay-Sequenzen auf das Spiel ein.

In "Toxic Crusaders" kämpfen wir uns durch sieben Levels, die in farbiger Pixelkunst gestaltet sind und verteidigen Tromaville gegen Horden von Radiation Rangers, mutierten Schlägern und Zombie-Hühner. Die Chancen sind dabei vielleicht gegen uns, aber mit fantastischen Kräften, einer starken Persönlichkeit und bis zu vier lokalen Mitspielern an unserer Seite sind die Tage des Smogulanischen Imperiums gezählt.

"Toxic Crusaders" war im März 2023 vorgestellt worden.