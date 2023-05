Ubisoft hat die Konsolenfassungen von "Trackmania" terminiert. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht mehr auf diese warten.

So wird "Trackmania" schon am 15. Mai auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Cross-Play und Cross-Progression werden von dem Free-to-Play-Rennspiel unterstützt.

"Trackmania" ist bereits seit 1. Juli 2020 für den PC verfügbar.