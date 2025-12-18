GungHo Online Entertainment America hat heute "Trails in the Sky 2nd Chapter" angekündigt, die nächste Neuauflage der beliebten Trails-Reihe von Nihon Falcom. Mit vollwertiger 3D-Grafik und verbessertem Gameplay knüpft der zweite Teil der "Trails in the Sky"-Reihe an die Unruhen an, die das Königreich Liberl in "Trails in the Sky 1st Chapter" erschüttert haben. Die Geschichte geht weiter, als Estelle sich auf die Suche nach Joshua macht, nachdem er inmitten einer sich ausweitenden Verschwörung verschwunden ist.

"Trails in the Sky 2nd Chapter" begleitet Estelle auf ihrer Suche nach Joshua und ihrer Konfrontation mit den Vollstreckern von Ouroboros. Obwohl sich der Kampf um das Königreich Liberl dreht, hat er Auswirkungen auf den gesamten Kontinent Zemuria und zieht Estelle in uralte Geheimnisse, politische Spannungen und die Wahrheit hinter Joshuas Vergangenheit hinein. Da das Schicksal eines legendären Artefakts auf dem Spiel steht, muss Estelle als junge Anführerin Verantwortung übernehmen und sich einem Feind stellen, dessen Pläne weit über alles hinausgehen, was sie sich jemals hätte vorstellen können.

Genau wie bei "Trails in the Sky 1st Chapter" gibt's bei diesem Remake auf allen Plattformen aktualisierte englische und japanische Sprachausgaben. Auf Steam werden japanische, englische, deutsche, französische und spanische Textversionen unterstützt. Alle Konsolenversionen bieten englische, deutsche, französische und spanische Textunterstützung.

Die Standard Edition von "Trails in the Sky 2nd Chapter" wird im Herbst 2026 auf PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen.