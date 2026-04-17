Trails in the Sky 2nd Chapter: September-Termin für das Rollenspiel

Falcom und GungHo Online Entertainment haben einen Erscheinungstermin für "Trails in the Sky 2nd Chapter" bekanntgegeben. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

Konkret wird "Trails in the Sky 2nd Chapter" ab 17. September erhältlich sein. Die Plattformen waren mit PS5, Switch, Switch 2 und dem PC ja schon länger bekannt. Eine Xbox-Version des Rollenspiels ist dagegen nicht geplant, aber wie wir ja wissen, kann sich sowas auch sehr schnell ändern.

Ein neuer Release Date Trailer zu "Trails in the Sky 2nd Chapter" begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns genau 31 Sekunden lang mit flotten In-Game-Sequenzen auf das Rollenspiel ein.

"Trails in the Sky 2nd Chapter" war im Dezember 2025 offiziell angekündigt worden.