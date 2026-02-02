Trails in the Sky 2nd Chapter: Umfangreicher Gameplay-Trailer

Falcom hat auf der Taipei Game Show 2026 einen ausführlichen Gameplay-Trailer zu "Trails in the Sky 2nd Chapter" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast drei Minuten lang neue Einblicke in "Trails in the Sky 2nd Chapter" geboten. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf dem Kampfsystme3, aber uns werden auch bewegte Bilder von einzelnen Charakteren geboten. Die musikalishce Untermalung ist ebenfalls gelungen und passt sehr gut dazu.

"Trails in the Sky 2nd Chapter" war im vergangenen Dezember enthüllt worden. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Trails in the Sky 2nd Chapter" erscheint im Herbst für PS5, Switch, Switch 2 und den PC.