Train Sim World 6 angekündigt

Dovetail Games hat "Train Sim World 6" für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt. Erscheinen wird der nächste Teil der Zugsimulation in den Editionen Standard, Deluxe und Special am 30. September. Letztere beiden enthalten einen 5 Tage früheren Zugang zum Spiel.

Über Train Sim World 6

Begeben Sie sich auf Ihre nächste Reise und entdecken Sie den Spass an der Zugsimulation. Machen Sie sich auf alles gefasst, während Sie beeindruckende Züge auf drei neuen Strecken steuern. Von klassischen Fahrzeugen bis hin zu innovativen Triebwagen – erlangen Sie neue Fähigkeiten und erweitern Sie Ihr Hobby. In Train Sim World 6 erwartet Sie das Unerwartete!

ALLES EINSTEIGEN FÜR HOBOKEN

Entdecken Sie das elektrifizierte Netz von NJ TRANSIT® mit der MORRISTOWN LINE. Fahren Sie durch die Vororte von Morris und Essex County und pendeln Sie zwischen New York und der Pendlerstadt Dover mit dem klassischen Arrow III-Elektrotriebwagen oder der ALP-46 und den Doppelstockwagen.

DELUXE EDITION: Starten Sie die Antriebsmaschinen oder positionieren Sie den Stromabnehmer und übernehmen Sie die Steuerung der vielseitigen NJ TRANSIT® ALP-45DP im stark frequentierten Pendlerverkehr.

DIE ENGLISCHE RIVIERA

Nehmen Sie mit der legendären RIVIERA LINE Kurs auf die Devon Banks und fahren Sie entlang der Dawlish Sea Wall. Fahren Sie mit den GWR-Zügen der „Intercity“ Class 802 und der Class 150/2 „Sprinter“ zu idyllischen englischen Küstenstädten zwischen Exeter, Plymouth und Paignton.

DELUXE EDITION: Begeben Sie sich mit der CROSSCOUNTRY BR CLASS 220 auf eine Fernreise. Übernehmen Sie zusätzliche Zugdienste über die Hügel nach Plymouth und Paignton.

NÄCHSTER HALT: LEIPZIG

Überwinden Sie die Grenzen des Nahverkehrs Dresden und fahren Sie auf der BAHNSTRECKE LEIPZIG - DRESDEN in Richtung Westen bis nach Leipzig. Bedienen Sie moderne ICE-T- und BR 442-Züge sowie lokbespannte Personenzüge und Güterzüge auf der ältesten Fernverkehrsstrecke Deutschlands.

DELUXE EDITION: Bewährte Rangiermanöver in den Rangierbahnhöfen Deutschlands – die legendäre DB BR 294 freut sich auf ihren Einsatz! Stellen Sie Züge zusammen und führen Sie sie mit klassischer Dieselkraft über die Hauptstrecke.

ERWARTEN SIE DAS UNERWARTETE

Nächster Halt ... ANSAGEN! Achten Sie sowohl auf den Bahnsteigen als auch in den Zügen auf die Ansagen mit allen Details zu den einzelnen Fahrten. Dank zusätzlicher Fahrgastgeräusche tauchen Sie noch tiefer in das Zug-Innenleben ein. Seien Sie auf ZUFÄLLIG EREIGNISSE UND STÖRUNGEN vorbereitet, wie längere Wartezeiten bis zur Signalfreigabe, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Ausfälle an Ihrem Zug, die behoben werden müssen.

EROBERN SIE DIE SCHIENEN

Mit einer Vielzahl von Funktionen wie dem Fotomodus, Strecken-Schnellreise und mehr können Sie Ihre eigene Reise ganz nach Ihren Vorstellungen antreten.

FREIES SPIEL: Wählen Sie Ihren Weg und erkunden Sie Strecken mit Ihren Lieblingszügen! Sie haben die Gleise ganz für sich allein oder können sich in den Fahrplan einbinden und zwischen den planmässigen Verbindungen Ihre eigenen spontanen Fahrten einlegen.

ZUGBEGLEITER-MODUS: Die Fahrkarten, bitte! In diesem Modus geniessen Sie ein anderes Tempo – kontrollieren Sie die Fahrkarten zwischen den Haltestellen und bedienen Sie die Fahrgasttüren, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Hier können Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um die Landschaft auf längeren Strecken zwischen den Bahnhöfen zu geniessen.

CREATORS CLUB: Werden Sie kreativ und gestalten Sie Ihr Erlebnis ganz individuell! Mit dem LACKIERUNGSGESTALTER erwecken Sie Ihre Traumdesigns zum Leben, während Sie mit dem ZUGVERBANDSGESTALTER eigene Züge aus Ihrer Sammlung zusammenstellen können. Setzen Sie Ihre Kreationen mit Freies Spiel und dem SZENARIOENTWICKLER ein oder teilen Sie Ihre Entwürfe online! (Registrierung bei Dovetail Live erforderlich.)

IHRE SAMMLUNG, IHRE REISE

Starten Sie Ihr Hobby mit verschiedenen Editionen:

Das FREE STARTER PACK bietet Ihnen einen ersten Einblick in Train Sim World 6 mit dem Trainingszentrum.

Die STANDARD EDITION enthält die 3 neuen Strecken, die DELUXE EDITION bietet weitere neue Züge, während die SPECIAL EDITION zusätzlich eine Reihe von TSW6 Compatible-Strecken umfasst.

„TSW Compatible“-Inhalte, die für eine frühere Version von Train Sim World veröffentlicht wurden – die Funktionen können gegenüber der ursprünglichen Version unverändert bleiben und nutzen möglicherweise nicht alle neueren Kernfunktionen.

Starten Sie Ihr Eisenbahnhobby mit der allseits beliebten Tenderlok. Train Sim World 6: Thomas & seine Freunde™ Edition enthält alles, was Sie brauchen, um das Add-On „Thomas & seine Freunde™ besuchen die West Somerset Railway“ und die „80 Jahre Jubiläumserweiterung“ zu geniessen – navigieren Sie die geliebten Figuren durch abenteuerliche Geschichten!

Freuen Sie sich auf vielfältige Erlebnisse aus verschiedenen Ländern. Entdecken Sie die vielen vorhandenen Strecken und Lokomotiven und stellen Sie sich neuen Herausforderungen: Die Welt der Zugsimulation wird ständig erweitert.

Mit einem Upgrade von einer früheren Train Sim World-Version werden Ihre bestehenden Inhalte übertragen!"