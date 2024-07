Transformers: Galactic Trials angekündigt

Outright Games und 3DClouds kündigen "Transformers: Galactic Trials" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC an. Was sich dahinter verbirgt, verrät uns der erste Trailer.

In "Transformers: Galactic Trials" schlüpfen wir in die Rolle der namensgebenden ikonischen Autobots oder Decepticons wie etwa Bumblebee, Megatron, Elita-1 und Optimus Prime. Das Ziel ist es, die gestohlenen Prime-Relikte vom fiesen Nemesis Prime zurückzuerlangen. Das Gameplay kombiniert dabei traditionelle Arcade-Rennen in Fahrzeugform mit dynamischen Kämpfen in Bot-Form, wobei wir gegnerische Charaktere besiegen und die Ziellinie erreichen müssen.

"Transformers: Galactic Trials" wurde mit Hasbro entwickelt, um das 40jährige Jubiläum des Transformers-Franchise zu würdigen. Outright Games, der Entwickler, betont gleichzeitig die Einbindung von Roguelite-Elementen, die das Gameplay dynamischer machen sollen.

"Transformers: Galactic Trials" erscheint am 11. Oktober.