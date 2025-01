Transformers: Reactivate gecancelt

Splash Damage gibt bekannt, dass "Transformers: Reactivate" nicht mehr erscheinen wird. Gleichzeitig wird dadurch ein Stellenabbau bei dem Entwickler befürchtet.

Ein offizielles Statement des Entwicklers zu dem Thema liegt bereits vor. Es liest sich folgendermassen:

"Heute haben wir eine sehr schwierige Nachricht zu verkünden. Es wurde beschlossen, die Entwicklung von Transformers: Reactivate einzustellen. Das bedeutet, dass wir uns verkleinern werden, um unsere Bemühungen auf andere Projekte zu konzentrieren. Leider sind trotz aller Bemühungen nun einige Stellen im gesamten Studio potenziell von Entlassung bedroht. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, und es ist eine schwierige Zeit für das Studio und unsere Mitarbeiter. Wir möchten uns an dieser Stelle bei dem Team, das an Transformers gearbeitet hat, für seinen Einsatz und seine Leidenschaft bedanken. Splash Damage, das seinen Sitz in Grossbritannien hat, nannte weder den Grund für die Einstellung des Spiels, noch gab es bekannt, wie viele Arbeitsplätze nach der heutigen Nachricht gefährdet sind. Es ist zwar schmerzhaft, dass wir das Spiel nicht bis zur Veröffentlichung begleiten können, aber der Abschied von Freunden und Kollegen schmerzt noch mehr. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, alles zu tun, was wir können, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, so wie wir uns auch um diejenigen kümmern, die bei uns bleiben werden, während wir ein stärkeres Splash Damage für die Zukunft aufbauen."