Herbst-Update für Transport Fever 2 veröffentlicht

Urban Games freut sich bekanntzugeben, dass das Herbst-Updates für "Transport Fever 2" mit verbessertem Gameplay und erweiterten kreativen Möglichkeiten für Spieler ab sofort für alle verfügbar ist.

Das grosse Update führt die plattformübergreifende Mod-Unterstützung ein, die es allen Spielern auf PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S ermöglicht, auf die unglaublichen Mods anderer Benutzer zuzugreifen und ihre eigenen Kreationen zu teilen. Darüber hinaus sind alle Funktionsverbesserungen jetzt auf jeder Plattform verfügbar: PC, Mac, PlayStation und Xbox.

In den letzten Wochen hat Urban Games intensiv mit vielen engagierten Moddern aus der Community an der Entwicklung neuer Mods gearbeitet, um sicherzustellen, dass Konsolenspieler vom ersten Tag des Herbst-Updates an in den vollen Genuss der kreativen Möglichkeiten des Modding kommen. In Zusammenarbeit mit mod.io bietet das Update nun eine nahtlose plattformübergreifende Modding-Plattform, die es den Spielern ermöglicht, Mods einfach zu durchsuchen, herunterzuladen und direkt im Spiel zu verwenden.

"Wir freuen uns, Transport Fever 2-Mods auf die Konsolen zu bringen, damit alle Spieler die Kreativität unserer Modding-Community geniessen können. Das Herbst-Update wird die gesamte Transport Fever 2-Community zum ersten Mal über alle Plattformen hinweg verbinden."

Basil Weber, Gründer und CEO von Urban Games

Weitere grundlegende Verbesserungen

Neben dem Modding bietet das Herbst-Update eine Reihe von Verbesserungen, die das Spielerlebnis von "Transport Fever 2" verbessern. Der Bau von Strassen und Eisenbahnen ist jetzt mit benutzerfreundlichen Werkzeugen intuitiver, während das neue Strassenverkehrssystem ein realistischeres und ansprechendes Verkehrsverhalten bietet - ein Update, das von der Community sehr begrüsst wird.

Um diesen Meilenstein zu feiern, hat Urban Games das offizielle Video zum Herbst-Update veröffentlicht, in dem die neuen Modding-Möglichkeiten, die verbesserten Infrastruktur-Tools und das überarbeitete Strassenverkehrssystem vorgestellt werden. Der Trailer hebt die Bandbreite der Inhalte hervor, die den Spielern mit dem Update zur Verfügung stehen, wobei der Mod-Browser im Spiel und die Gameplay-Verbesserungen im Mittelpunkt stehen. Das vollständige Video kann hier angesehen werden.

Das letzte grosse Update für Transport Fever 2

Nach fünf Jahren kontinuierlicher Entwicklung stellt das Herbst-Update das letzte grosse Inhalts-Update für "Transport Fever 2" dar. Urban Games blickt bereits in die Zukunft und hat ein aufregendes neues Projekt in Aussicht - welches das Spielerlebnis auf die nächste Stufe bringen wird.