Transport Fever 2: Mehr als eine Million Spieler

Dieser Meilenstein bestätigt, dass die Begeisterung für den führenden Titel im Genre der Transport Simulationen ungebrochen ist und dass die Community auf allen Plattformen weiterhin stetig wächst. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Spiels mit umfangreichen kostenlosen Updates sowie die im März veröffentlichte Konsolenversion tragen massgebend zu diesem Erfolg bei.

Die Beliebtheit von Transport Fever 2 zeigt sich anhand der über 11’000 Mods im Steam-Workshop, der unglaublichen durchschnittlichen Spielzeit von über 100 Stunden, den über 16’000 Bewertungen auf Steam, davon 88% positiv, und der hervorragenden Metascore von 76 für PC und 80 für PlayStation 5.

"Herzlichen Dank an die Community für die Unterstützung, das grossartige Feedback, die tollen Kreationen, das fortwährende Interesse an Transport Fever 2, und einfach für alles. Mit unserem nachhaltig wachsenden Team arbeiten wir tagtäglich daran, eure Wünsche in die Realität umzusetzen."