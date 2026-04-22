Transport Fever 3: Urban Games kündigt Curated Mods Program

Urban Games baut die Modding-Unterstützung für "Transport Fever 3" aus und stellt das Curated Mods Program vor. Dabei erhalten ausgewählte Modder frühzeitig Zugriff auf das Spiel, um bereits zur Veröffentlichung hochwertige Inhalte bereitzustellen. Ihr könnt euch ab sofort für die Teilnahme an diesem Programm bewerben, sofern ihr bereits erfolgreiche Mods für den Vorgänger oder ähnliche Spiele erstellt habt. Die Teilnehmenden werden finanziell unterstützt und erhalten direkten Support durch die Entwickler.

Nahezu jede neue Funktion des Spiels wurde auf Modbarkeit ausgelegt. Über einen integrierten Mod Hub stehen euch alle Inhalte plattformübergreifend zur Verfügung. Für Konsolen wurde in Zusammenarbeit mit Sony und Microsoft ein automatisches Freigabesystem entwickelt, das mehr kreative Freiheit bietet. Das Programm umfasst neben Fahrzeugen auch Skripte, Spielstände und Lokalisierungen.

Zusätzlich starten in Kürze vertrauliche Closed Beta Tests für Konsolen, nachdem die Testrunden auf dem PC abgeschlossen wurden. Urban Games möchte so die Stabilität und Performance optimieren und Feedback aus der Community einbeziehen.

Ziel ist es, "Transport Fever 3" zum Release in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in einem guten Zustand zu veröffentlichen.