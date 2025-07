Transport Fever 3: Erste Impressionen zur Spielwelt

Um die Wartezeit auf "Transport Fever 3" zu verkürzen, hat Publisher und Entwickler Urban Games den Startschuss für die brandneue First Look-Videoreihe gegeben. In der Auftaktepisode stehen die Kartengenerierung, Geländetypen und Klimazonen im Fokus – und wie diese das Gameplay massgeblich beeinflussen. Zudem gibt es erstmals In-Engine-Szenen des Spiels in Bewegung zu sehen.

Im Video erfahrt ihr mehr über das node-basierte Kartengenerierungssystem, wodurch abwechslungsreiche Landschaften erschaffen werden können, die nahtlos ineinander übergehen. Doch sind diese Umgebungen nicht nur eine Augenweide - sie haben auch direkten Einfluss auf die Strategie und Spielweise.

Mit dem verbesserten In-Game-Karteneditor sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Damit lassen sich Landschaften völlig frei und von Grund auf selbst gestalten. Der ebenfalls neue Tag- und Nachtmodus in Kombination mit physikalisch berechneten Wolken, dynamischer Beleuchtung und realistischen Wasserreflexionen sorgt dabei für noch mehr Atmosphäre.

"Transport Fever 3" erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.