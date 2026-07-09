Transport Fever 3: Neue First Look Episode

Urban Games hat heute ein neues Deep-Dive-Video zu "Transport Fever 3" veröffentlicht, der kommenden Fortsetzung von Urban Games’ preisgekrönter "Transport Fever"-Spielereihe. In der fünften Episode von Urban Games "First Look" erfahren Spieler neue Details darüber, wie der kommende Transport-Tycoon über seine Landschaften, Industrien, Infrastruktur, Fahrzeugsysteme, Karrieremechanismen und Kreativtools hinweg dynamischer, flexibler und immersiver wird. All diese und weitere von der Community gewünschten Features werden, wenn "Transport Fever 3" im Jahr 2026 für PC, Mac, Linux, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint, an Bord sein.

Die neueste Episode hebt die Verbesserungen des umfassenderen Spielerlebnisses hervor, darunter ein tieferes und langfristiges Tycoon-Fortschrittssystem, sowie die überarbeitete Benutzeroberfläche und viele weitere neue Gameplay-Systeme. Eine Auswahl von mehr als 300 Fahrzeugen im Basisspiel, plattformübergreifende Mod-Unterstützung ab dem ersten Tag und erweiterte Kreativtools sorgen für mehr Optionen als je zuvor für Spieler, die die Welt auf ihre eigene Weise gestalten möchten. Ob beim Optimieren eines wachsenden Transportimperiums, beim Feintuning vielbefahrener Kreuzungen, bei der Wahl des richtigen Fahrzeugs für die jeweilige Aufgabe oder beim Bau eindrucksvoller Städte: Transport Fever 3 gibt den Spielern mehr Kontrolle über ihr Spielerlebnis als je zuvor.

Von dynamischen und klimazonenspezifischen Industrien über intelligentere Verkehrssysteme, verbesserte Schienennetze und zeitkritische Frachtlieferungen bis hin zu einem leistungsstärkeren Linienmanager-Tool zeigt das neue Video, wie diese Features und viele weitere in die Spielwelt implementiert wurden.

Die Welt von "Transport Fever 3" fühlt sich lebendiger, flexibler und hochwertiger an als je zuvor! Das Team von Urban Games hat darauf geachtet, so viele langjährige Community-Features und so viel Feedback von Beta-Spielern wie möglich einzubeziehen, wodurch der bislang beeindruckendste Titel der Reihe entsteht. Auf den ersten Blick werden Spielern Highlights wie ein dynamischer Tag-und-Nacht-Modus, Wetter sowie realistischere Bewegungen von Passagieren und Fahrzeugen auffallen, doch unter der Haube wurde "Transport Fever 3" noch deutlich umfassender überarbeitet.

Neue Features wie das dynamische Spawnen von Industrien auf Basis der jeweiligen Umgebung, fortschrittliche Verkehrsmanagement-Tools und eine Mechanik für zeitkritische Lieferungen ermöglichen grundlegend neue Wege, wie Transportnetzwerke geplant und gebaut werden müssen. Jeder Frachttyp hat nun eine erwartete Lieferzeit: Lebensmittel müssen schnell ankommen, während Rohstoffe wie Stein und Kohle eine längere Lieferzeit erlauben.

Pünktliche Lieferungen zählen nun als eine von sechs Stadtanforderungen für maximales Wachstum, entsprechend müssen Tycoons ihre Fahrzeugwahl sorgfältig abwägen. Der wachsende Fuhrpark des Spiels, der im Basisspiel eine weiterhin ansteigende Anzahl von bereits über 300 Fahrzeugen umfasst, gibt Spielern zahlreiche Möglichkeiten, das richtige Fahrzeug für die jeweilige Aufgabe auszuwählen. Helikopter und Flugzeuge sind teuer, können aber schneller liefern als Lastwagen oder Züge. Die Lieferzeit mit Budget und anderen Ansprüchen in Balance zu bringen, wird Spieler auf neue Weisen herausfordern!

Ein erfolgreiches Stadtwachstum ist nun eng mit dem Spielerfortschritt verknüpft. Leisten Spieler stadtübergreifend gute Arbeit, so wächst die Weltbevölkerung und der Firmenrang steigt, wodurch neue Vorteile freigeschaltet werden. Diese Vorteile beschränken sich nicht nur auf optische Anpassungen des Firmensitzes, sondern schalten auch komplett neue Mechaniken und Spielsysteme frei, so zum Beispiel die Prospektion nach neuen Ressourcen, Marketingkampagnen und vieles mehr.

Die Benutzeroberfläche wurde auch massiv überarbeitet. Ein Beispiel dafür ist der Linienmanager, das zentrale Verwaltungstool im Spiel, welches signifikant verbessert wurde, ohne dabei seine Stärken zu verlieren. Linien, Stationen und Fahrzeuge können nun in einer einzelnen Ansicht verwaltet werden und dies mit einer nahtlosen Integration in die 3D-Welt für das unkomplizierte Auswählen, Anpassen und Erweitern von Routen.

Es sind noch viele weitere neue Features zu sehen, darunter ein erster Blick auf die brandneuen Modding-Tools, die nach der Veröffentlichung allen Spielern zur Verfügung stehen werden. Zusammen mit dem bereits vorgestellten Curated Mods Programm wird "Transport Fever 3" ab dem ersten Tag ein umfangreiches Mod-Angebot bieten, das allen Spielern kostenlos zur Verfügung steht.

"Transport Fever 3" erscheint noch im Jahr 2026 für PC, Mac, Linux, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.