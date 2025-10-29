Transport Fever 3 im neusten Trailer

Das beliebte Transport-Simulationsspiel kehrt zurück und zwar detaillierter und dynamischer als je zuvor! "Transport Fever 3" ist das bislang ehrgeizigste Projekt des Schweizer Studios Urban Games und bietet brandneue Ergänzungen zu der Reihe, die bereits Millionen von Spielern mit ihrer detailreichen Grafik und ihrem fesselnden Gameplay begeistert hat.

"Transport Fever 3" ist nicht nur eine weitere Fortsetzung, sondern der nächste grosse Sprung für das Genre – und die Erwartungen sind höher denn je. Die Fahrzeugvielfalt wächst auf über 275 atemberaubende Modelle und stellt eine nie da gewesene Fuhrparkgrösse in der Geschichte der "Transport Fever"-Reihe dar, die von historischen Klassikern bis hin zu modernen Hightech-Giganten reicht. Hubschrauber und Güterzüge feiern ihr Debüt im Spiel und dienen sowohl dem Personen- als auch dem Gütertransport. In Kombination mit neuen Funktionen wie der Stationsspezialisierung, Lagerhäusern und Verbesserungen an Elementen wie dem Autobahnbau eröffnet das Spiel eine völlig neue Dimension der Planung und Spieltiefe.

Jedes Fahrzeug wurde mit realistischen Animationen und verbessertem Sounddesign authentisch nachgebildet, aber Urban Games hat es hiermit nicht belassen! Die gesamte technische Grundlage der "Transport Fever"-Reihe wurde erneuert. Die Lichtverhältnisse im Spiel wurden drastisch verbessert und unzählige Detailverbesserungen sorgen für eine spektakuläre Grafik, die sowohl langjährige als auch neue Spieler begeistern wird. Alle neuen Funktionen bleiben für Modder vollständig zugänglich, sodass die Community die Auswahl an verfügbaren Fahrzeugen erweitern und die Grenzen des Möglichen im Spiel in den Monaten und Jahren nach der Veröffentlichung weiter ausreizen kann.

Der neueste Trailer enthüllt nicht nur eine Vielzahl neuer Fahrzeuge, sondern auch viele weitere Neuerungen sowie einen ersten Blick auf einige berühmte Wahrzeichen, die von euch freigeschaltet und anschliessend gebaut werden können. Dadurch erweitert sich die Spielwelt und es ergeben sich neue logistische Herausforderungen. Ausserdem erscheinen die Wahrzeichen dank der neu hinzugefügten dynamischen Regeneffekte eindrucksvoller denn je.

"Transport Fever 3" wird 2026 in den Bahnhof einfahren und für PC und Konsolen verfügbar sein.