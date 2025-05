Transport Fever 3 angekündigt

Urban Games hat heute "Transport Fever 3" anzgekündig, den nächsten grossen Schritt in der beliebten Transportmanagement-Reihe. Das Spiel erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Nach dem millionenfach verkauften und auf Steam zu 90 % positiv bewerteten "Transport Fever 2" aus dem Jahr 2019, bietet der heiss erwartete neue Teil der Reihe die bislang ambitionierteste und immersivste "Transport Tycoon"-Erfahrung – mit zeitgleichem Release auf allen Plattformen. Zur Ankündigung präsentiert Urban Games einen Cinematic Trailer und öffnet die Anmeldung zur ersten geschlossenen Beta-Testphase.

Eine Welt in Bewegung

"Transport Fever" 3 fordert euch heraus, Transportimperien auf der Schiene, Strasse, See und in der Luft in vier einzigartigen Umgebungen aufzubauen und zu verwalten: Dabei stehen gemässigte Gebiete, Wüsten, tropische sowie erstmals auch subarktische Gegenden zur Auswahl. Dank stark verbesserter Geländegenerierung bietet jede dieser Regionen eigene Herausforderungen und Gameplay-Optionen.

Über 250 originalgetreu gestaltete Fahrzeuge aus über 100 Jahren Transportgeschichte – darunter Züge, Busse, Strassenbahnen, Trucks, Schiffe, Flugzeuge und erstmals auch Hubschrauber – stehen zur Verfügung, um ihr Transportimperium zu gestalten.

Im Zentrum des Spiels steht eine dynamische, vollständig simulierte Welt, in der sich Siedlungen und Industrien abhängig vom Verhalten der Spieler weiterentwickeln. Jede Stadt kann sich zu einer Metropole entwickeln, jede Versorgungslinie beeinflusst das Ansehen, und jede Entscheidung verändert, wie Menschen leben, arbeiten und sich fortbewegen.

"Die Wartezeit für Passagiere ist zu lang." – "Jeder Dienst ist überfüllt..." – „"er per Schiff gelieferte Fisch verdirbt im Lager..." – mit diesen und weiteren Problemen werdet ihr auf dem Weg zur Maximierung der Profitabilität konfrontiert.

Die Weiterentwicklung einer Franchise

"Transport Fever 3" baut auf dem bewährten Fundament der Vorgänger auf und integriert sowohl Community-Feedback als auch ausgewertetes Spielverhalten. Deshalb liegt der Fokus mehr denn je auf dem Tycoon-Gameplay. Eine Vielzahl an individuell anpassbaren Schwierigkeitsgraden sorgt für eine stetige Herausforderung. Entscheidungen im Spiel wirken sich direkt auf das Wachstum einzelner Städte aus – das Ansehen ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Lärm, Verschmutzung, Staus, Wartezeiten sowie Güter- und Passagiertransporte beeinflussen, wie sich Städte entwickeln – jede Stadt gewinnt im Spielverlauf einen einzigartigen Charakter.

Weltberühmte Wahrzeichen errichten, Transportwege aufrüsten oder optimieren und Frachtzentren mit eigenen Lagerstrukturen planen: Wer erfolgreich sein will, muss gross denken.

Durch diesen Gameplay-Fokus gewinnt der Tycoon-Modus an Tiefe – auch an der Lernkurve wurden Anpassungen vorgenommen. Neueinsteigeren erzielen schneller erste Erfolge, während Tycoon-Veteranen ihre Routen regelmässig überdenken müssen – denn sie drucken nicht mehr einfach fortwährend Geld. Unterstützt werden sie dabei vom neuen Auftrags-System, das in frühen Spielphasen hilft und sie später vor knackige Herausforderungen stellt – mit attraktiven Belohnungen, aber auch Risiken.

Wer es lieber strukturiert mag, wird sich im neuen Kampagnenmodus wohlfühlen. Dieser bietet mehrere Szenarien basierend auf realen historischen Ereignissen. Kreative Köpfe wiederum finden im stark erweiterten Sandbox-Modus alle Freiheiten zum Bauen und Träumen – auch dank plattformübergreifendem Modding-Support.

Neben umfangreichen Gameplay-Neuerungen implementiert "Transport Fever 3" auch viele von der Community gewünschte Features: Ein Tag-Nacht-Zyklus, Offshore-Industrien, neue Fahrzeugtypen wie Hubschrauber oder Güter-Strassenbahnen – alles ist dabei.

Ob Neuling oder erfahrener Tycoon – Transport Fever 3 lädt alle dazu ein, die Welt mit jeder Verbindung ein Stück neu zu gestalten.