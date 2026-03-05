Transport Fever 3: Tycoon Gameplay enthüllt

Urban Games gab heute bekannt, dass "Transport Fever 3" am Tag der Veröffentlichung ebenfalls für Mac und Linux erscheinen wird. Zu diesem Anlass hat Urban Games die vierte Folge der "First Look"-Reihe zu "Transport Fever 3" veröffentlicht.

Diese beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung des Tycoon-Gameplays des erfolgreichen Franchises sowie dem bislang ausgefeiltesten Städtewachstumssystem. Die neueste Folge zeigt, wie "Transport Fever 3" aus der klassischen Tycoon-Formel ein lebendiges, in sich verknüpftes Ökosystem schafft, in dem jede Entscheidung unmittelbar die wirtschaftliche und physische Entwicklung der Welt beeinflusst. Dadurch bietet das Spiel sowohl neuen als auch erfahrenen Spielerinnen und Spielern ein umfangreicheres und spannenderes Erlebnis im späteren Spielverlauf.