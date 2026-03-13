Trash Goblin auch für Konsole

Die Split Milk Studios haben Konsolenfassungen von "Trash Goblin" angekündigt. Diese werden sogar schon bald veröffentlicht.

Demnach wird "Trash Goblin" schon am 26. März auch für PS5, Xbox Series X und Switch erscheinen. Inhaltliche oder technische Unterschiede zur PC-Fassung werden nicht erwähnt, weshalb wir vermuten, dass hier originalgetreue Portierungen auf uns zukommen.

Schon jetzt werden uns die Konsolenumsetzungen von "Trash Goblin" mit einem Trailer etwas mehr als eine Minute lang vorgestellt. Dabei bekommen wir hauptsächlich die einzelnen spielerischen Facetten des gemütlichen Ladenspiels rund um das Sammeln, Restaurieren und Verkaufen ungewöhnlicher Fundstücke erklärt.

"Trash Goblin" ist bereits seit 28. Mai 2025 für den PC erhältlich.