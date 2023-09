Trepang2 für PS5 & Xbox Series X terminiert

Angekündigt sind die Konsolenportierungen von "Trepang2" ja schon länger, aber erst jetzt gibt es einen Releasetermin dafür. Sonderlich lange gedulden müssen wir uns diesbezüglich jedenfalls nicht mehr lange.

So gibt Publisher Team 17 bekannt, dass "Trepang2" am 2. Oktober auch für PS5 und Xbox Series X erscheint. PC-Spieler können den Shooter schon jetzt konsumieren.

"Trepang2" macht uns zum ultimativen Badass in einem blutigen, actiongeladenen Egoshooter, der in der Zukunft spielt. Lass die Hölle auf deine Gegner los, weiche Kugeln aus und hinterlasse eine Spur der Zerstörung in diesem knallharten Shooter.