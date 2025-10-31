Triarchy für den PC angekündigt

Der in Neuseeland ansässige Entwickler Digital Confectioners hat "Triarchy" für den PC vorgestellt. Einen ersten Trailer zeigte man ebenfalls.

Hier stimmt man uns fast zwei Minuten lang auf "Triarchy" ein. Dabei bietet man eine kurzweilige Mischung aus Story-Sequenzen und den unterschiedlichen Gameplay-Facetten des Koop-Action-Rollenspiels.

In "Triarchy" steuern wir unser Schiff, entdecken Inseln, bekämpfen Monster, wählen Fähigkeiten und schmieden legendäre Ausrüstung, um tödliche Bosse zu jagen. Wir nutzen dabei unseren eigenen Stil und aktivieren auch Boss-Herausforderungsmodi oder schalten Spielhilfen ein. Dabei können sich bis zu drei Spieler kooperativ in das Abenteuer stürzen.

"Triarchy" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.