Trident's Tale angekündigt

3DClouds kündigt "Trident's Tale" an. Freuen können wir uns auf das Piraten Action-Adventure für Mai, und zwar auf PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

Über Trident's Tale

"Setze die Segel für ein episches, actiongeladenes Abenteuer in Trident's Tale, in dem du in die Rolle von Ocean schlüpfst, einem kühnen jungen Kapitän auf der Suche nach dem legendären Sturm-Dreizack – einem mythischen Artefakt, das Macht über die Meere verleiht.

Aber Vorsicht, der Ozean ist riesig, tückisch und lauert an jeder Ecke mit Gefahren auf! Mache also deine Kanonen bereit, hisse die Segel und tauche ein in eine fesselnde Geschichte voller exzentrischer Charaktere, heimtückischer Dungeons und adrenalingeladener Kämpfe. Du musst deine Magie meistern und deinen verwegenen Geist freilassen, um zum Herrscher der Meere zu werden!

-⚓ BEFEHLIGE DEIN SCHIFF UND HERRSCHE ÜBER DIE MEERE: Übernimm das Ruder in dynamischen Seeschlachten, in denen jeder Kanonenschuss und jedes Manöver zählt. Rüste dein Schiff auf und passe es deinem Spielstil an, um dich in epische Kanonenduelle gegen rivalisierende Piraten, Seeungeheuer und mehr zu stürzen!

