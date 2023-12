Volle Version von Trinity Fusion verfügbar

Indie-Entwicklerstudio Angry Mob Games hat die Version 1.0 von "Trinity Fusion" veröffentlicht. Verfügbar ist der Roguelike-Titel für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S. Seit dem Start in den Early Access haben die Entwickler die Mechaniken überarbeitet und zahlreiche Neuerungen wie weitere Waffen, einen neuen Modus, verbesserte Grafik und mehr eingeführt.

Über Trinity Fusion

"Übernimm die Kontrolle über deine Parallel-Ichs, um auf einer Mission das sterbende Multiversum zu retten! Erkunde dunkle Sci-Fi-Welten und nimm an blitzschnellen, reibungslosen und präzisen Kämpfen teil.

Eine Rogue-Lite-Reise durch das Multiversum

Die verschiedenen Zweige des Multiversums verändern sich ständig. Kämpfe dich durch eine Kombination aus zufallsgenerierten Levels und handgemachten Herausforderungen und Arenen, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen. Levels mit 3D-Grafiken werden nahtlos aus Hunderten von handgemachten Räumen erschaffen.

Hochintensive Kämpfe

Mit Waffen und Angriffssystemen, die auf unserer bisherigen Arbeit und Erfahrung mit Kampfspielen basieren. Du gleitest, sprintest, weichst feindlichen Angriffen aus und schlägst mit einem Arsenal cooler Spezialwaffen und -fähigkeiten zurück.

Drei Charaktere, drei Universen zum Erkunden

Jedes deiner Parallel-Ichs lebt in einer eigenen Welt mit verschiedenen erkundbaren Ökosysteme und verfügt über einzigartige Fähigkeiten- und Waffen-Sets. Reise durch ein Universum aus trostlosen Ödlanden und Höhlen, die von mutierten Kreaturen durchstreift werden, entkomme den endlosen Schmieden und Laboren einer von Maschinen beherrschten Welt und überlebe die gefährlichen Himmelsstädte einer posthumanen Gesellschaft.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Schalte permanente Upgrades im Hub frei und entdecke neue Ausgangspunkte für deinen Lauf, während du wichtige Orte in jedem Universum zurückeroberst. Du steckst in einem bestimmten Bereich fest? Starte deinen nächsten Lauf in einem anderen! Egal, wo du stirbst oder welchen Ausgangspunkt du wählst, an einem Punkt wirst du Fortschritte machen."