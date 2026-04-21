Tropico 7: Neuer Gameplay-Teaser

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios haben einen frischen Gameplay-Teaser zu "Tropico 7" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich 50 Sekunden lang gezeigt, was spielerisch von "Tropico 7" zu erwarten sein wird. Dabei widmet man sich vor allem den zentralen Punkten der Aufbausimulation und macht damit Lust auf mehr. Dem atmosphärischen Soundtrack können wir gleichzeitig ebenfalls lauschen.

Kürzlich ist eine geschlossene Beta zu "Tropico 7" zu Ende gegangen. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Tropico 7" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.