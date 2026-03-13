Tropico 7: Geschlossene Beta für PC am Horizont

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios haben eine geschlossene Beta für die PC-Version von "Tropico 7" in Aussicht gestellt. wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Demnach wird die geschlossene Beta für die PC-Version von "Tropico 7" am 31. März beginnen und zwei Wochen lang andauern. Registrierungen dafür sind noch bis zum 22. März an dieser Stelle möglich.

Die geschlossene Beta von "Tropico 7" konzentriert sich darauf, Feedback zu den zentralen Spielsystemen, politischen Mechaniken und zwei ausgewählten Kampagnenteilen aus der Kolonialzeit und den Weltkriegen sowie zwei Szenario-Missionen aus dem Kalten Krieg und der Moderne zu sammeln. Dabei werden deutsche und englische Texte unterstützt.

"Tropico 7" war auf der vergangenen gamescom im August 2025 enthüllt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Tropico 7" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.