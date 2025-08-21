Tropico 7 angekündigt

Publisher Kalypso und Entwickler Gaming Minds Studios haben "Tropico 7" für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt. Einen ersten Trailer dazu zeigte man auch.

"Tropico 7" führt die renommierte Aufbauserie in eine neue Ära und kombiniert satirische Diktatoren-Rhetorik mit erweiterten Spielmechaniken. Kalypso Media und Gaming Minds Studios bleiben dabei dem bekannten Grundprinzip treu, erweitern es jedoch um zahlreiche Systeme, die den Alltag eines Herrschers noch vielschichtiger machen. El Presidente steht natürlich wie gewohnt im Zentrum des Geschehens - mitsamt seines typischen Charmes und einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Die grösste Neuerung liegt im Umgang mit der Umgebung. Durch ein umfangreiches Terraforming lassen sich nun Berge versetzen, Strände neu erschaffen oder ganze Inseln modellieren. Tropico wird somit nicht nur regiert, sondern auch geformt. Parallel rückt die Innenpolitik stärker in den Vordergrund. Ein frisch eingeführter Rat bringt El Presidente in direkten Austausch mit Fraktionsführern, deren Interessen er berücksichtigen, ausnutzen oder komplett ignorieren kann. Konflikte sind damit vorprogrammiert, eröffnen aber auch frische strategische Möglichkeiten.

Auch die politische Ausrichtung erhält zusätzliches Gewicht. Abhängig von der gewählten Ideologie stehen spezifische Edikte zur Verfügung, welche Einfluss auf Zufriedenheit und Kontrolle der Bevölkerung nehmen. Gleichzeitig ist das Militärsystem überarbeitet, wodurch Befehle an Truppen direkter und taktischer erfolgen. Somit lassen sich Aufstände oder Invasionen gezielt bekämpfen, während der Palast zum Symbol der eigenen Macht avanciert.

Die Kampagne erstreckt sich über fünf Karten und wird von bekannten Figuren wie etwa Penultimo, aber auch neuen Gegenspielern wie Victoria Guerra getragen. Zusätzlich erweitern Sandboxkarten, Szenarien und zufallsgenerierte Inseln den Spielumfang deutlich. Spielerische Freiheiten entstehen auch beim Städtebau, da Gebäude Synergien bilden und sich ungenutzte Flächen mit frei gestaltbaren Parks verschönern lassen.

"Tropico 7" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.