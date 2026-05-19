Truckful auch für PS4 & PS5

Pocketpair Publishing und Entwickler Mythic Owl haben "Truckful" auch für PS4 und PS5 in Aussicht gestellt. Zudem wird der Titel schon bald auf der BitSummit PUNCH spielbar sein.

Bisher war "Truckful" nur für den PC angekündigt gewesen. Ob es noch weitere Versionen des Adventures, in dem wir Autos ausliefern müssen, geben wird, ist noch unklar. So wären etwa auch Fassungen für Xbox Series X oder Switch 2 denkbar, aber offiziell bestätigt ist diesbezüglich wiegesagt noch nichts.

"Truckful" wird bereits auf der BitSummit PUNCH spielbar sein. Die Messe findet vom 22. bis 24. Mai in Miyako Messe in Kyoto statt. Was dort genau von dem Spiel zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

"Truckful" erscheint im weiteren Jahresverlauf.