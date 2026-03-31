Truxton Extreme: Juli-Termin für das Shoot'em-Up

Clear River Games und Tatsujin haben einen Erscheinungstermin für "Truxton Extreme" verkündet. Demnach wird das Shoot'em-Up im Juli verfügbar sein.

So ist "Truxton Extreme" ab 30. Juli erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch 2 und der PC angegeben. Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen ist nichts bekannt. Dasselbe gilt für eventuelle weitere Versionen des Shoot'em-Ups.

Schon jetzt gibt es einen flotten Gameplay-Trailer zu "Truxton Extreme" zu sehen. Dieser erklärt uns hauptsächlich die zentralen Wesenszüge des Spiels.

Bereits auf der Tokyo Game Show im vergangenen September konnte "Truxton Extreme" erstmals angespielt werden.