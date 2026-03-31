Truxton Extreme: Juli-Termin für das Shoot'em-Up

Flotter Gameplay-Trailer

News Video Release-Termin Exklusiv sebastian.essner

Clear River Games und Tatsujin haben einen Erscheinungstermin für "Truxton Extreme" verkündet. Demnach wird das Shoot'em-Up im Juli verfügbar sein.

So ist "Truxton Extreme" ab 30. Juli erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch 2 und der PC angegeben. Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen ist nichts bekannt. Dasselbe gilt für eventuelle weitere Versionen des Shoot'em-Ups.

Schon jetzt gibt es einen flotten Gameplay-Trailer zu "Truxton Extreme" zu sehen. Dieser erklärt uns hauptsächlich die zentralen Wesenszüge des Spiels.

Bereits auf der Tokyo Game Show im vergangenen September konnte "Truxton Extreme" erstmals angespielt werden.

Quelle: Clear River Games
Truxton ExtremePCPlayStation 5Xbox Series X/SNintendo Switch 2

Kommentare