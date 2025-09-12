Truxton Extreme: Trailer zum Koop-Modus

Clear River Games und Tatsujin haben einen neuen Trailer zu "Truxton Extreme" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich über eine Minute lang der Koop-Modus von "Truxton Extreme" in flotten Sequenzen vorgestellt. Diese packenden Szenen werden dabei von einer dazu passenden Musik untermalt.

Wer danach Lust auf "Truxton Extreme" bekommen hat, muss nicht lange auf eine Anspielgelegenheit warten. Das Shoot'em-Up wird nämlich auf der Tokyo Game Show vom 25. bis 28. September vertreten sein. Was dort genau zu sehen sein wird, ist bisher aber noch unklar.

"Truxton Extreme" erscheint noch in diesem Jahr für PS5 und den PC.